Leur maman, qui a le Covid-19, est à l’hôpital. Les tantes sont prêtes à accueillir les trois filles si on les teste. Ce qui leur a été refusé.

C’est un appel au secours déconcertant qui a été diffusé ce mardi matin sur Vivacité par l’équipe de On n’est pas des pigeons.

Il émane de Michèle Gillissen, la tante de trois filles de 3, 8 et 18 ans. Celles-ci sont confinées dans leur maison de Watermael-Boitsfort, sans adulte à leur côté. Leur papa réside à l’étranger, où il est bloqué. Leur maman a le coronavirus : ses poumons sont maintenant touchés à 30 %, elle a donc été hospitalisée dimanche.

" Il y a sept semaines, la petite de 3 ans est tombée malade avec beaucoup de fièvre. Sa maman est allée avec elle aux urgences", nous décrit Michèle Gillissen, la cousine de la maman. " Trois semaines plus tard, c’était la même chose avec celle de 8 ans. Et donc, à la réflexion, la maman n’a pu être contaminée que de trois façons. Soit aux urgences, soit lors de son unique sortie pour aller au Colruyt, soit par une de ses filles."

La famille est soudée. En Belgique, il ne reste que deux tantes et deux cousines de la maman. Celle-ci sont prêtes à accueillir les petites.

Mais il y a un fameux blocage : les filles sont peut-être porteuses. " Vu notre âge, oscillant entre 55 et 62 ans, on nous déconseille même de nous rendre dans cette maison ", poursuit Michèle.

Pour la cousine, la solution est pourtant évidente : " Il suffirait qu’on les teste pour savoir elles sont malades, porteuses asymptomatiques ou complètement clean. Mais les médecins ont rejeté notre demande. Ils ne peuvent tester que les malades graves. "

Reste que la situation ne peut pas perdurer ainsi.

" Il faudrait à tout le moins que les petites puissent être accompagnées par une infirmière ou une aide-soignante. Nous allons nous adresser à la commune en ce sens ", conclut Michèle.

En l’absence de solution, le ravitaillement s’organise comme il se peut : "Avant de partir à l’hôpital, leur maman leur a fait des plats préparés. Et quand elles ont besoin de quelque chose, on va leur déposer devant la porte d’entrée. Les filles sont stressées. Nous les appelons plusieurs fois par jour. La petite ne se rend pas compte. La moyenne est inquiète. La plus grande, plus introvertie, est plus apeurée encore. Quant à la maman, elle garde le cap. C’est une guerrière. Elle sait que nous ne les lâchons pas."