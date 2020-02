Je pilote des avions d’affaires. À l’époque, je volais beaucoup entre Moscou et la Suisse. J’étais à Genève quand j’ai rencontré cette femme russe. Notre fille est née d’une nuit d’hôtel. Marie-Élisabeth va sur ses 6 ans. Je ne l’ai plus vue depuis 18 mois. Sa mère l’a emmenée en Russie. Je demande l’aide des autorités judiciaires et de la diplomatie belges."

Du dossier qu’il a préparé, Pascal Driess sort une affiche "missing" sur laquelle figurent la photo de sa fille et deux téléphones, en Suisse et à Saint-Pétersbourg.

(...)