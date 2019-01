C’était le samedi 24 mai 2014, veille des élections fédérales, régionales et européennes. Mais, en cette après-midi ensoleillée dans le quartier du Sablon à Bruxelles, c’était surtout le Jazz Marathon. Et, lorsque l’inspecteur Royemans, entend à 15 h 50 sur la radio de sa voiture banalisée de patrouille que l’on a signalé une minute plus tôt des coups de feu place du Petit Sablon, il dit à son collègue de la police locale de Bruxelles-Ixelles qui conduit la voiture que ce sont sans doute des pétards.

Il sort le feu bleu. Alors qu’ils sont en route, (...)