L'avocat de Pierre D., suspecté d'avoir tué sa compagne et sa belle-fille à Kraainem: “Il y a des soupçons mais aucun indice sérieux” Faits divers S.Po. © D.R.

Me Dimitri de Béco a demandé mardi devant la chambre du conseil de Bruxelles la remise en liberté de son client Pierre D., le suspect du double assassinat de Kraainem. L’homme, âgé de 50 ans, qui nie les faits, avait été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour l’assassinat de Magali W, 46 ans, et de sa fille Coline âgée de 17 ans. Il n’existe en effet, selon l’avocat du quinquagénaire, que des soupçons contre son client mais aucun indice sérieux de culpabilité. (...)