Selon nos informations, l’avocat Jean-Paul Tieleman, que quatre ex-clients ayant rejoint l’ASBL Life4Brussels mettaient publiquement en cause en 2018 pour sa gestion du dossier des attentats de Bruxelles, est "blanchi" par le bâtonnier de Bruxelles.

Sous le titre : "Des victimes des attentats de Bruxelles arnaquées par leur avocat", une presse relayait leurs accusations.

Leur plainte au bâtonnier était adressée en copie au Premier ministre Charles Michel. Ils reprochaient à Me Tieleman des "tarifs exorbitants". Un autre grief portait sur l’option, pour chercher la meilleure indemnisation, d’assigner les assureurs devant les tribunaux.

Dans sa réponse, le bâtonnier Michel Forges fait observer que s’ils sont eux en désaccord, "d’autres des clients déclarent être pleinement satisfaits". Me Tieleman défend 61 victimes et proches de victimes des attentats de Bruxelles.

Quant aux prétendues "factures exorbitantes", le bâtonnier de Bruxelles fait observer la circonstance piquante que les 4 clients qui accusent l’avocat lui doivent de l’argent. En quittant Tieleman, ce dernier leur a adressé le décompte relatif aux prestations depuis le 22 mars 2016. "Or ces sommes, me dit Me Tieleman, restent à ce jour impayées", constate le bâtonnier.

Un autre grief porte sur le mode de calcul des frais et honoraire de Me Tieleman. Le bâtonnier, "d’emblée", leur précise que cette "méthode est pratiquée par d’autres avocats dans les litiges qui portent sur l’indemnisation d’un dommage corporel".

Factures exorbitantes ? Au contraire, répond le bâtonnier Forges. "Tenant compte de la situation dramatique, Me Tieleman a accepté de travailler à découvert et sans solliciter de provision, acceptant de ne demander le paiement d’honoraires qu’en fonction des avances libérées par les assureurs." S’il n’a pas à se prononcer sur le choix de la procédure proposée à ses clients par Me Tieleman, le bâtonnier de Bruxelles fait clairement savoir que le recours à une expertise judiciaire n’est pas critiquable et peut au contraire se révéler nécessaire compte tenu des circonstances. Quant au choix des procédures judiciaires (assigner les assureurs devant les tribunaux), le bâtonnier se refuse à le considérer comme inadéquat.

Ce courrier, que La DH a pu lire, n’était pas destiné à être rendu public. Sur un ton agacé, Me Tieleman, contacté, a d’ailleurs refusé de commenter. L’avocat ne pouvait toutefois cacher sa satisfaction.

Les plaignants exprimaient leurs doléances en juillet, dans un article de presse dont le titre sans nuance "Des victimes des attentats de Bruxelles arnaquées par leur avocat", s’avère donc pour le moins faux. L’article est toujours en ligne, sans les réponses correctives apportées. Enfin, le bâtonnier Michel Forges dit comprendre les épreuves que traversent les victimes des attentats.