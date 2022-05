La DH apprend qu’une nouvelle audience est fixée ce 17 mai devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles dans l’incroyable affaire de la tentative d’évasion à deux millions d’euros du baron franco-marocain de la drogue, Mohammed Benabdelhak. Défendu par la pénaliste Nathalie Gallant, celui que l’on surnomme dans le milieu criminel le bombé, comparaîtra aux côtés de l’avocat Olivier Martins, défendu notamment par Me Mayence, l’avocate française Rajae Izem, défendue par Me De Beco, ainsi que les Mallaci, père et fils. Luigi, le père, célèbre restaurateur, sera défendu par le pénaliste Sven Mary. David Mallaci, son fils, ne sera plus représenté par l’avocate Ofelia Avagian.

Et pour cause : une autre affaire de détention arbitraire et coups et blessures volontaires envers conjoint lie l’inculpé David Mallaci et celle qui fut son conseil et apparemment sa petite amie. Affaire de séquestration présumée contre l’avocate bruxelloise, dans laquelle David Mallaci a été incarcéré deux semaines en mars dernier avant d’être remis en liberté contre une caution de 50.000 euros.

Mais revenons à ce nouvel épisode prévu mardi prochain devant la chambre des mises en accusation.