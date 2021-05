Porté disparu depuis lundi, Jürgen Conings fait toujours l'objet d'une traque intense au sein du parc national de Haute Campine, où les forces de l'ordre et la Défense craignent qu'il se soit retranché, lourdement armé. Des armes lourdes ont en effet été retrouvées à bord de son véhicule, qu'il avait pris soin de piéger. Une lettre d'adieu également, dont le contenu n'a pas été communiqué mais qui, visiblement, inquiète les forces de l'ordre. A l'heure actuelle, aucune piste n'est écartée : Jürgen Conings pourrait effectivement s'être retranché dans un parc de 12.000 hectares qu'il connaît comme sa poche, tout comme il pourrait s'être donné la mort ou avoir créé une diversion en laissant croire qu'il se cachait dans le parc de Haute Campine pour mieux disparaître dans la nature, ailleurs.Si celui qui a ouvertement menacé de mort le virologue Marc Van Ranst à deux reprises est fiché par l'Ocam en raison de ses accointances avec l'extrême-droite, il est aussi le sujet de toutes les discussions. Notamment sur les réseaux sociaux où deux fan-clubs ont été créés à son égard et sur lesquels les internautes s'en donnent à coeur joie. Avec l'humour comme principale arme.Sur Facebook, le nom de Jürgen Conings est qualifié de "populaire" en ce moment. Et un événement particulier a été lancé via le réseau social : un cache-cache géant du côté de Dilsen sera (faussement) organisé ce samedi. A l'heure actuelle, près de 3.000 personnes ont indiqué avec humour qu'elles y participeraient, et plus de 22.000 qu'elles étaient intéressées.

Sur Twitter, là aussi, on se déchaîne. Le hashtag #jurgenconings recense près de 5.500 tweets ! Dont de nombreux font dans le détournement d'images.



Alessandra a ainsi posté la seule image du militaire dans le parc





L'armée belge est également tournée en ridicule. Notamment lorsqu'on la compare à la 7e compagnie, ces soldats héros malgré eux dans la trilogie éponyme.

Le déploiement militaire impressionnant et jamais vu jusqu'ici pour un seul homme est également comparé au jeu vidéo GTA, pour lequel le héros doit accomplir toute une série de missions allant du meurtre au vol de voiture en passant par la livraison de drogue,... Au fur et à mesure qu'il progresse, le héros se voit poursuivre par un déploiement policier sans cesse plus important, avec l'armée et ses tanks en renfort lors du niveau le plus élevé.





D'autres s'interrogent sur l'importance des moyens déployés pour un seul individu,

Certains, à l'aide de photo-montages, comparent même la disparition de Jürgen Conings à celle d'un certain Xavier Dupont de Ligonnès.

Certains internautes ont même imaginé le parcours de l'ennemi public numéro 1. Avec une carte GPS qui en dit long sur l'état d'esprit du militaire.

Enfin, Nicolas se pose la question de savoir si le présumé terroriste pourrait être retrouvé avant les tueurs du Brabant.A noter, enfin, qu'une page Wikipédia à l'effigie du soldat a été créée.