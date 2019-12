Les derniers indicateurs de l’enseignement mettent en exergue les phénomènes de relégation et de ségrégation qui sont à l’œuvre dans l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ils montrent clairement qu’il existe d’importantes disparités socio-économiques entre les élèves et que celles-ci ont des répercussions sur leurs résultats. "On sait que l’enseignement est particulièrement inégalitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles et ces inégalités ont des répercussions visibles. Les élèves les plus pauvres sont ceux qui réussissent le moins bien", analyse la ministre de l’Enseignement Caroline Désir. Celle-ci a réaffirmé sa volonté de lutter contre ces inégalités à travers le Pacte pour un enseignement d’excellence. La réforme prévoit entre autres la mise en place d’un accompagnement personnalisé de deux heures hebdomadaires pour chaque élève. Des projets pilotes sont en cours en primaire et au premier degré du secondaire.