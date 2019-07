Deux semaines après la démission du président du parlement flamand Kris Van Dijk (N-VA), l'escort dont les courriels se sont retrouvés dans la presse se tourne vers la justice, rapportent mercredi les journaux Mediahuis.

Une plainte contre x a été introduite dans le but de déterminer qui est derrière la fuite. L'ex call-girl soupçonne d'anciens maîtres chanteurs. Plus précisément, le couple formé par Erwin P. et Hilde D., condamnés le mois dernier pour extorsion.

Kris Van Dijk a démissionné le jour de la fête flamande lorsque P-Magazine a révélé des e-mails échangés entre lui et "escort Lynn". D'après l'un des écrits, l'escort aurait indûment bénéficié d'allocations et d'avantages avec l'aide de Kris Van Dijk.

Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.