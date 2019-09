Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Paul Halleux, 60 ans, à 3 ans de prison et 180 000 euros et des confiscations par équivalent à plus de 18 000 000 d’euros. La sœur de Paul Halleux a écopé de 6 mois de prison avec sursis et une amende de 27 500 euros avec sursis partiel et une confiscation par équivalent de 8 500 euros. Les autres prévenus ont écopé de peines d’un mois de prison, d’amendes et de confiscations.

Paul Halleux a mis sur pied deux sociétés de type pyramidal en promettant des paris sportifs toujours gagnants. Il avait réalisé un blog pour promotionner ses sociétés Magic Chrono et Cash Club 21.

En tout, les intéressés ont provoqué un préjudice total de plus de 18 000 000 euros ! Ils ont fait plus de 4 000 victimes partout dans le monde. Le principal intéressé a disparu depuis le blocage de ses comptes en Belgique.

Certains des prévenus se sont présentés comme des victimes de l’homme. Ils ont expliqué avoir été manipulés et s’être laissés embrigader dans son système frauduleux sans en avoir eu conscience.

Le système était basé sur le système de Ponzi. Le but est de recruter le plus régulièrement possible de nouveaux investisseurs qui payent les précédents jusqu’au moment où la pyramide s’effondre et seuls les premiers récupèrent leur argent et celui des autres tandis que tous les autres ont été grugés.

La société s’est fait connaître grâce à Internet, mais aussi par ses propres membres. De nouvelles personnes étaient encouragées à rejoindre le mouvement en touchant encore plus d’argent. La somme minimale de base pour tout nouveau participant était de 100 euros. Certains ont reçu des sommes pensant qu’il s’agissait de gains à la suite de leur mise de départ alors qu’il s’agissait en fait de l’argent provenant des nouveaux membres.

Au lieu de miser, le prévenu s’est acheté de nombreuses voitures. Il s’est acheté des pièces et des lingots d’or, mais a aussi payé ses loyers et ceux de ses proches. Il a également payé des huissiers de justice et s’est fait implanter des cheveux. Il a fait de nombreux retraits, jusqu’à cinq fois 500 euros par jour et a mené la grande vie.