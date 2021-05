L’affaire avait éclaté au début de l’année passée, peu de jours avant l’arrivée du coronavirus et le début en Belgique de la crise sanitaire. Avec l’aide du responsable des services informatiques, le directeur général de la Commission des jeux de hasard était suspecté d’avoir espionné, durant des mois, le président de la Commission. La DH apprend que l’enquête est à présent terminée et qu’à l’issue de celle-ci, des charges s’étant précisées, le directeur général Peter Naessens comparaîtra devant le tribunal correctionnel avec le responsable de l’informatique Norbert Boyen. Leurs noms étaient cités à l’époque.

L’affaire avait assombri les derniers mois de la présidence d’Etienne Marique à la présidence de la Commission des jeux de hasard, le régulateur du secteur des casinos, des salles de jeux, des paris et des machines de jeux physiques et en ligne. À l’origine d’une plainte déposée déjà en mai 2019, Etienne Marique n’avait pas souhaité donner plus de commentaires mais parlait d’une "affaire pénible".