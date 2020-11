David Strosberg, ancien directeur de théâtre, mis hors de cause par la justice pour harcèlement sexuel.

Je ne suis pas le monstre pervers que des médias et les réseaux sociaux ont décrit. Je ne suis pas un prédateur sexuel. Je crains que l’affaire Weinstein et les mouvements #MeToo et #balancetonporc ont nourri les amalgames."

David Strosberg a dirigé huit ans le théâtre Les Tanneurs à Bruxelles, une institution dans le théâtre belge. À partir du 18 novembre 2017, le directeur, âgé de 42 ans, faisait l’objet d’accusations graves qui entraînaient début décembre son licenciement pour "harcèlement moral" et "communication déplacée".

En charge de la Culture, la ministre Alda Greoli y avait mis son grain de sel, conditionnant l’octroi d’un subside aux résultats de l’enquête qu’elle ordonnait. David Strosberg licencié, l’important subside était accordé le jour même au théâtre.

Pour l’ancien directeur, le problème est qu’au départ de reproches relatifs à un comportement parfois autoritaire, des articles, et les réseaux sociaux, l’ont accusé de comportements sexuels inappropriés envers notamment des comédiennes.

(...)