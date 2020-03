Marc Van Riet échappe à la prison mais doit rendre 200 000 euros à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Marc Van Riet échappe à la prison mais pas au remboursement de l’argent public mis en poche. S’il échappe à l’arrestation, la peine infligée hier à l’ancien directeur général adjoint de l’Enseignement secondaire et des centres PMS en Communauté française (devenue Fédération Wallonie-Bruxelles) n’est pas moins sévère.

Le déclarant coupable, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné jeudi le haut fonctionnaire à 15 mois d’emprisonnement en lui accordant le sursis. Marc Van Riet a été condamné en outre à une amende de 3 000 euros.

Enfin le tribunal a ordonné la confiscation de 193 000 euros qui correspondent au préjudice que la FWB estime avoir subi par son grand directeur qui aimait voyager aux frais de la princesse.

Le directeur général adjoint de l’Enseignement secondaire était jugé pour détournement de fonds publics.

L’affaire avait éclaté peu après la rentrée scolaire de 2011 et avait fait grand bruit car quelques semaines plus tôt, un autre haut fonctionnaire, responsable des infrastructures à la même Communauté française, avait lui aussi été pris la main dans le sac.

Van Riet faisait depuis plus de vingt-cinq ans une carrière brillante. Jusqu’au jour où…

Tout a commencé par une note de frais qui intriguait l’administration : M. Van Riet demandait le remboursement d’un GPS et de matériel informatique alors qu’un tel équipement était mis à sa disposition. Les soupçons déclenchèrent un audit, lequel révéla que M. Van Riet voyageait beaucoup.

Il est exact que Van Riet dirigeait aussi la Cellule de coordination et de gestion des programmes européens, ce qui impliquait de nombreux déplacements professionnels justifiés. Mais pas tous.

Pour la seule année 2019, Van Riet avait été 142 jours en déplacement. Certains difficilement justifiables, notamment avec son épouse pendant des week-ends et le congé de Pâques, avec vols en classe affaires et frais injustifiés d’hôtel, taxis et restaurants.

Le ministère public réclamait 18 mois d’emprisonnement. Tenant compte de l’absence d’antécédents et des lenteurs de procédure - 10 ans ! - le tribunal a réduit à 15 mois et accordé un sursis complet pour la durée de 5 ans. La sanction est financière.

Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, Me Marc Uyttendaele chiffrait le préjudice à 193 316 euros.

Van Riet, qui pouvait difficilement contester, devra rembourser et ce sera fait puisque le jugement ordonne aussi la confiscation de 193 000 euros.

La FWB récupérera l’argent détourné par son fonctionnaire directeur général de l’Enseignement secondaire et des PMS. M. Van Riet peut interjeter appel.