Claude, un ancien policier, a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Liège pour avoir été un marchand de sommeil lorsqu’il exerçait sa profession. Il a écopé de 8 mois de prison avec sursis pendant 3 ans, 27 000 euros d’amende. Il a aussi écopé d’une confiscation par équivalent de 162 000 euros avec sursis.

Une autre dame qui le mettait en contact avec les victimes a écopé de 5 mois de prison avec sursis et une amende de 2 014 euros.

L’homme qui était alors policier a acheté un immeuble à Liège en octobre 2010. Le tribunal a reconnu que l’état dans lequel se trouvait cet immeuble était incompatible avec la dignité humaine.

L’ancien policier, aujourd’hui pensionné d’office, hébergeait des Bulgares qui venaient pour la cueillette des fruits dans les champs.

La dame avait elle-même travaillé dans ce secteur. Elle faisait également office de traducteur. Elle se chargeait de mettre en contact le policier et les personnes qui travaillaient dans les champs et étaient désireuses de louer un logement à bas prix. Elle se chargeait également d’aménager les lieux. "Ils se sont associés pour retirer un maximum de profit avec des personnes qui se trouvaient dans une situation précaire", avait requis le 1er substitut du procureur du Roi. "Il a été informé par les autorités de la ville. Les conditions de vie y étaient lamentables. Les travailleurs bulgares étaient dépendants. Il y a eu un nombre innombrable de rappels. Le prévenu n’a jamais répondu favorablement à la demande d’ouverture de l’immeuble jusqu’en 2013, lorsqu’il n’a plus eu le choix."

Lors de sa comparution, l’ancien policier avait minimisé les faits. "Je n’ai pas voulu profiter de l’état ou de la vulnérabilité de ces personnes."

Le tribunal a retenu un certain dépassement du délai raisonnable.