Dans trois mois, Cédric Visart de Bocarmé prendra sa retraite. L’ex-magistrat, aujourd’hui directeur du service d’appui du ministère public censé moderniser la justice, a été l’un des personnages marquants de l’histoire judiciaire belge. Fourniret et l’assassinat de la petite Élisabeth Brichet, Aït Oud qui avait fait de même avec Stacy et Nathalie, le dossier Dutroux-bis, le gangster Marcel Habran, D’Onofrio, les affaires politico-financières liégeoises… sont autant de dossiers qu’il a dû traiter. De fait, l’ex-magistrat a été procureur du Roi à Namur entre 1990 et 2004 (excepté un passage au cabinet ministériel de la Justice entre 1995 et 1998) et procureur général à Liège entre 2004 et 2011.

Monsieur Visart de Bocarmé, l’enlèvement à Namur d’Élisabeth Brichet (12 ans) par Fourniret qui a tenté de la violer puis l’a assassinée : c’est le dossier qui vous a le plus marqué ?

"Clairement. J’ai été nommé en mars 1990, quelques semaines après l’enlèvement. C’est un dossier que j’ai connu durant toute la période où j’ai été procureur du Roi à Namur. Cela laisse des traces. Il y a eu des rebondissements tout le temps, des contacts difficiles avec la famille parce qu’il y a eu des recherches qui généraient de gros espoirs mais qui finalement décevaient."

Quand vous étiez en contact physique avec lui, Fourniret vous donnait-il froid dans le dos ?

"C’est clair. C’est le criminel le plus froid que j’ai jamais vu. Absence de sentiments, de remords, de considération, une détermination extraordinaire. C’était un bloc de marbre, ce type. Il faut bien comprendre que son parcours, c’est celui-ci. Il a commis des viols, a revendiqué le droit d’entretenir des relations sexuelles avec des vierges parce que c’est son fantasme. Puis, il s’est fait pincer et a fait de la prison. Il en est sorti, a continué comme avant mais s’est dit qu’on ne le reprendra plus. Alors, il se met à tuer ses victimes."

Fourniret, c’est pire que Dutroux ?

(...)