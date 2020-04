Alain kestemont : "Les arrestations continueront tant que les rues n'auront pas retrouvé le calme"

En dépit des appels au calme lancés par la famille, la tension est de nouveau palpable à Anderlecht, après la journée d'émeutes de samedi consécutive au décès du jeune Adil. L'hélicoptère de la police fédérale ne cesse de tourner au dessus de la commune bruxelloise. Dans la journée, le ministre de l'intérieur qualifiait les incidents d'inacceptables.



Samedi soir, l'échevin d'Anderlecht Alain Kestemont, en charge à Anderlecht de la Prévention et de la Sécurité urbaine, avait réagi pour appeler à un retour au calme.

"Une enquête est diligentée pour faire toute la lumière sur l'accident qui a coûté vendredi soir la vie à un jeune Anderlechtois", prévenait Alain Kestemont."Laissez la Justice faire son travail.

Nous sommes toutes et tous confrontés à une très grave crise sanitaire et tout rassemblement est de nature à mettre à mal les efforts que nous avons toutes et tous entrepris pour lutter contre la propagation du coronavirus. "

Rentrez chez vous, poursuivait l'élu Defi. "Vous vous exposez à la contamination et vous exposez également vos familles, parents et amis. Nos services de secours doivent prioritairement être disponibles pour pouvoir venir en aide à celles et ceux qui sont touchés par le virus. "



Pour Kestemont, "vous qui laissez éclater votre colère dans ce déchaînement intolérable de violence, vous n'honorez pas, en agissant de la sorte, la mémoire du jeune Adil." Le message était clair :"Les arrestations se poursuivront tant que le calme ne sera pas revenu et que nos rues n'auront pas retrouvé l'état de confinement qu'elles doivent avoir ! Notre bourgmestre Fabrice Cumps, qui a rendu visite à la famille de la victime, gère la situation de main de maître avec la direction de notre zone de police."

L'échevin "salue le courage et le travail de nos policier(e)s de terrain, une nouvelle fois en première ligne."