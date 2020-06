Dans ce dossier du parquet fédéral géré par Julien Moinil, le juge d’instruction de Charleroi, Constant Laffineur, vient de délivrer un nouveau mandat d’arrêt, le second, à charge de l’homme d’affaires carolo Tommy S., alias Le Banquier. Tommy S. est à présent inculpé aussi pour corruption. La porte-parole Wenke Roggen a pu nous le confirmer. À ce stade, l’enquête représente 29 cartons, plus de 20 suspects sont inculpés (dont 1 employé communal et 2 policiers), dont treize sont détenus.

En novembre dernier, la PJF de Charleroi menait 25 perquisitions suivies, en février, d’une seconde vague chez des concessionnaires de voitures dont des employés étaient suspectés d’être de mèche. Des dizaines de voitures haut de gamme sont saisies - dernière en date : une Porsche Cayenne - et plusieurs commerces fermés pour suspicion de blanchiment.

(...)