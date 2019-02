Natalie et Chris ont été victimes d'un terrible incendie en pleine nuit, dans leur maison en Angleterre

Il s'appellaient Riley, huit ans, Keegan, six ans, Tilly Rose, quatre ans et Olly, trois ans. Quatre petits anges, enfants de Natalie Unitt, 24 ans et Chris Moulton, 28 ans, partis trop tôt. Les faits de déroulent lundi à Stafford, en Angleterre, entre Birmingham et Liverpool. Un terrible incendie ravage le pavillon de la petite famille, vers 2 h 30 du matin. Parents de 5 enfants, Natalie et Chris sont parvenus à sauver le bébé qui dormait avec eux dans leur chambre. Malheureusement, ils n'ont rien pu faire pour les autres membres de la tribu... Une fuite de gaz serait à l'origine de l'incendie.

C'est avec Jack, 2 ans, dans leurs bras, qu'ils ont pu quitter leur maison en flammes, en sautant par la fenêtre de leur salle de bain. Les pompiers, pourtant rapidement sur les lieux, n'ont pu davantage sauver les enfants.

Un voisin qui souhaitait rester anonyme a précisé au Telegraph : "J'ai entendu le père sauter de la fenêtre du haut en tenant son enfant. Je ne peux pas imaginer le chagrin qu'éprouve cette famille, qui faisait tout pour ses enfants, à ne pas avoir été en mesure de sauver les autres..."

Nicola Glover, directeur de l'école primaire de Castlechurch, où trois des enfants de la famille étaient scolarisés, a déclaré, au Telegraph toujours : "Toute notre communauté scolaire est absolument dévastée par cette nouvelle. Riley était un élève qui venait tous les jours en classe avec beaucoup d'enthousiasme. C’était un ami attentionné qui détestait voir quelqu'un blessé ou bouleversé et qui faisait de son mieux pour l’aider ou l’encourager. Tilly était une petite fille heureuse qui aimait venir à l'école, raconter des histoires, se déguiser et peindre. Olly était un garçon heureux qui aimait les câlins. Nous avons mis en place un soutien à l'école pour le personnel et les élèves, afin d'aider toute personne qui se sent affectée. Un soutien des psychologues de l'éducation du Staffordshire County Council sera également mis à disposition, si nécessaire. Nos pensées vont à la famille et aux amis des enfants en cette période incroyablement difficile."