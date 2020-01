Ce terrible accident a eu lieu à Sury-aux-Bois près d'Orleans dans le Loiret

Pendant la soirée du 4 janvier, onze chiens stars de cinéma ont perdu la vie dans un incendie dévastateur. Selon nos confrères français, il a eu lieu dans un petit bâtiment qui abritait les animaux de la société Animal Contact. Malgré une quarantaine de pompier qui ont tenté de faire face aux flammes, elles n'ont laissé aucune chance aux victimes. Muriel Bec, dresseuse animalière et fondatrice de l'entreprise, parle "D'une vraie tragédie". Malheureusement, deux oiseaux, un petit ibis et un faucon nés sur place ont également perdu la vie.

Dans un émouvant message Facebook, Murielle Bec rend hommage à ses anciens compagnons... "Nous avons perdu nos amis, nos complices, nos partenaires de jeux avec lesquels nous avons partagé tellement de belles aventures .....et nous souhaitons leur rendre hommage une dernière fois. My Wolf, My Way, Excalibur, Loukoum, Sybelle, Houba, Fripouille, Beebop, O’Tuche, Lobo, Ninja :Vous allez nous manquer terriblement et nous ne vous oublierons jamais."