L'affaire était révélée mercredi par La Dernière Heure Il va de soi, indique l’EMB , que celui-ci "condamne avec la plus grande fermeté de tels propos dont la virulence ne s’atténue pas alors même que le discours de l’imam a été prononcé il y a une dizaine d’années."Les communautés juive et musulmane ont montré par le passé leur capacité à cohabiter dans la convivialité voire à s’inspirer mutuellement dans la créativité, poursuit le communiqué. "Certes, cette réalité historique peine à s’objectiver dans notre contexte socio-culturel fragilisé par des conflits au Moyen-Orient. Mais notre société regorge de dynamiques inédites jetant des ponts entre les communautés."Aussi, l’imam Toujgani a-t-il entre-temps soumis une missive à l'exécutif des musulmans de Belgique, dans laquelle il explique l’attitude qu’il a tenue et qui fut motivée selon lui par un contexte géopolitique critique.Dans cette lettre, il tient à préciser que son propos étroit fut conditionné par la pression médiatique mais également et surtout la pression affective. Cela ne peut en aucun cas minimiser la violence des "propos tenus". Il dit réaliser toute la peine que cela engendre au sein de la communauté juive.Ainsi, l'imam Toujgani "présente ses plus humbles excuses à la communauté juive comme à toute personne froissée et indignée par ses propos."Il affirme aussi avoir œuvré depuis des années dans le sens d’un discours ouvert sur l’altérité et le vivre-ensemble. Ses voyages et ses participations dans un cadre interconvictionnel semblent témoigner de la véracité de ses dires.L’Exécutif des Musulmans de Belgique tient toutefois à réaffirmer vivement sa condamnation de telles attitudes et de toute importation de conflits externes, de quelque nature qu’elles soient, "qui nuisent à notre cohésion sociale.""Tout fait similaire fera l’objet de la part de l’EMB d’un désaveu express et sans concession", conclut le communiqué.