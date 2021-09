Environ 5 000 postes sont à pourvoir dans le secteur des transports qui met l’accent sur la formation, notamment envers les PMR.

Le métier de chauffeur routier est en pénurie totale : plus de 5 000 postes sont à pourvoir en Belgique et "près de 40 % des sociétés ont un poste vacant", souligne Isabelle De Maegt, porte-parole de la Fédération royale belge des transporteurs et des prestataires de services logistiques (Febetra).

Le secteur est important : il compte 72 212 ouvriers (logistique et transport) dont près de 60 000 chauffeurs. Il est aussi primordial pour l’économie : "On a pu le voir d’autant plus avec la crise sanitaire."

(...)