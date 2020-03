L’ Austral Cruise , de la compagnie française de croisières de luxe Ponant, est arrivé dans la baie de Rio. Parti de Lorient, l’ Austral Cruise , qui comporte 132 cabines et suites, est l’un de ces navires à faible tirant d’eau qui permettent d’accéder à des sites inaccessibles à de plus gros navires. Le rêve. Sauf que, détourné par la crise sanitaire qui n’épargne désormais plus maintenant aucun continent, l’ Austral , qui se dirigeait vers le Chili, ne va pas plus loin que Rio. Il est amarré au quai Rodrigues Alves. À son bord, cinq passagers belges sont dans une situation compliquée.