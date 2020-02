Deux voitures sportives - deux BMW - à la sortie du tunnel Rupel, à hauteur de Boom sur l’A12 en direction de Bruxelles. Un coupé BMW M1 et une BMW i8 possiblement lancés à 243 km/h. Et c’est le crash quand la première dévie de sa trajectoire et percute la seconde, entraînant dans la mort Maxim Feryn qui pilotait, et son passager Tuncay Teker. Ils avaient 22 et 23 ans.

Au volant de la BMW M1, Giovanni F. avait leur âge. Maxim était un cousin et Tancay son meilleur ami.