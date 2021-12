À chacun son rêve et ses projets, en 2022. Pour Agnès Abramsen, ce sera au mois d’avril. Et elle décompte les semaines.

L’histoire d’Agnès Abramsen n’est pas banale. Depuis des années, la Bruxelloise se bat pour prouver l’innocence d’un Amérindien condamné à vie aux États-Unis pour le meurtre d’un policier commis en 1986 dans une réserve indienne.

Agnès, qui le croit innocent, s’est rendue douze fois là-bas pour défendre la cause. Elle préparait un treizième voyage quand est survenue la pandémie et depuis lors, rongeait son frein, impatiente de reprendre son combat : convaincre la justice US de libérer Patrick Hoffman, en prison depuis trente-six ans pour un crime qu’il a toujours nié. La Bruxelloise veut prouver que Patrick Hoffman ne l’a pas commis.

Hoffman est incarcéré dans le pénitencier de Walla Walla, à six heures de voiture de Seattle. Or la Bruxelloise a quand même 78 ans.