Ils s’appellent George et Jagger et risquent de coûter un contrat de sponsoring de 9 millions d’euros pour le KV Ostende. George et Jagger, ce sont les deux chiens de Robert Maes, un homme d’affaires anversois de 60 ans installé au Japon depuis 1996 et dirigeant de sa propre société de marketing sportif. Il se bat au Japon pour récupérer ses deux animaux, saisis en 2016 par un refuge à Tokyo et attribués aujourd’hui à une nouvelle famille.

Son combat lui a déjà coûté plus d’un demi-million d’euros en frais d’avocats et de détectives. "Mes chiens ont maintenant 12 et 9 ans, confie l’homme d’affaires. Le plus vieux pourrait n’avoir plus que deux ans à vivre. Ils font partie intégrante de la famille et je suis prêt à tout pour les récupérer."

Comme remettre en question un contrat de sponsoring avec le club de football du KV Ostende. Un contrat qui doit être signé lundi au plus tard.

Le cauchemar de Robert Maes a commencé il y a trois ans lorsqu’il a (...)