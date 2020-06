Tandis que le romancier Joël Dicker sort en librairie "L’Énigme de la Chambre 622", le mystère d’une autre chambre, la Chambre 2805, bien réel celui-là, résiste depuis aujourd’hui exactement 25 ans. Le 3 juin 1995 était trouvé dans la chambre 2805 du Plaza Hôtel, un 5-étoiles à Oslo, le corps d’une femme qui, trois jours plus tôt, s’était enregistrée sous le nom de "Jennifer Fergate", Belge née le 29 août 1973, âgée de 21 ans, domiciliée en Belgique au n° 148 de la rue de la Station à Verlaine, travaillant pour une société belge appelée Cerbis. Et rien n’est vrai, tout est "inventé" comme la DH a encore pu le raconter les 13 et 22 mars.

(...)