"J’ai eu l’occasion l’an passé de rencontrer le ministre des Pensions. Quand je lui ai dit le montant de celle que je touchais, M. Bacquelaine n’a pas paru surpris. Il m’a répondu : ‘Oui, Madame, je me rends compte que c’est peu. On va essayer d’améliorer le régime. Mais même si on y parvient, ne vous faites pas d’illusions : vous n’en profiterez pas, il n’y aura pas d’effet rétroactif.’"

(...)