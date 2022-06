Bilal, un Belge de 29 ans originaire de Diegem, a été victime d’un grave accident de la route à Dubaï le 26 mai dernier. Après avoir rencontré des problèmes administratifs, le jeune homme, qui compte de multiples fractures, a pu être rapatrié dans un avion de ligne mis à disposition par la société Emirates. L’ambassade de Belgique n’a pas été en mesure d’organiser le rapatriement et des dons allant jusqu’à 150 000 euros ont alors été effectués afin de payer les frais d’hospitalisation et d’organiser son rapatriement.

C’est en 2020 que Bilal a reçu un contrat de Tractebel pour aller travailler à Dubaï sous contrat local, en ne profitant dès lors plus de la protection sociale belge. Son contrat, conformément à la loi, a été résilié en juillet 2021. "Il a reçu un mois de préavis et il a voulu rester à Dubaï où il a monté son propre business. Mais il s’avère qu’il n’était pas en ordre au niveau de l’assurance et de la mutuelle", explique Aziz, son papa.

Il y a trois semaines, Bilal a été victime d’un grave accident de la circulation. "Il a été intubé et souffre de plusieurs fractures de la cervicale, du bassin, de la cheville. Le samedi 28 mai, je me suis rendu à l’hôpital de Dubaï où l’on m’a dit que je devais payer un acompte de 40 000 euros car il était en défaut d’assurance. Les frais d’hospitalisation s’élèvent au total à 150 000 euros. Nous avons contacté l’ambassade de Belgique pour demander de l’aide mais visiblement, ils ne sont pas en mesure de nous aider car il est parti il y a plus de deux ans et la procédure prévoit qu’il n’est dès lors plus couvert ", fustige Aziz. "Mon fils a pourtant travaillé pendant sept ans en Belgique et payé toutes ses cotisations. Cette situation est inadmissible."

(...)