On rencontre Brigitte, qui vient de subir son sixième cambriolage.

Brigitte habite le quartier Scherdemael, probablement l’un des plus retirés d’Anderlecht. Un quartier résidentiel, flanqué de belles villas, la plupart avec jardin. Derrière chez elle, il y a des champs, à perte de vue. Scherdemael, c’est encore la ville, et déjà la campagne. Et les cambrioleurs le savent, malheureusement.

Brigitte rentrait chez elle, après une journée de travail. "Je n’ai pas remarqué tout de suite. Je suis rentrée, j’ai déposé mes affaires, comme je le fais d’habitude."

Il a fallu un petit temps. Elle allait s’asseoir quand son regard, enfin, s’est porté sur la terrasse donnant sur le jardin.