Le Cap San Raphael bat pavillon danois. Le porte-conteneurs de 333 mètres est même plus long que trois terrains de football. Le 10 juin 2019, le navire se trouvait au terminal de Santos, port de Sao Paulo, prêt à appareiller pour un port belge, Anvers. Sauf que les douanes brésiliennes allaient saisir sur le bateau une demi-tonne de cocaïne.

Exactement 506 kg de col ombienne répartis sur cinq palettes de marbre. La police brésilienne démarrait 2 enquêtes. La première, qu’elle nommait "Ica r os", concernait le narcotrafiquant le plus réputé du pays : Leonardo Dias Mendonça, dit "Barao do Trafi co" , âgé de 56 ans et déjà condamné là-bas à 79 ans de prison.

La seconde enquête, dénommée Oza rk, du nom de la série N etflix , cherchait à piéger les destinataires. Ce n’était pas compliqué : les documents de livraison trouvés sur le Cap San Raphael renseignaient la SPRL Maia Entreprise Générale de Construction, sise à Verviers au 74 de la rue de France.