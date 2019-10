Nous avons reçu une vidéo qui, hasard ou pas, s’inscrit parfaitement dans la Semaine de l’information constructive, à laquelle la presse et bien sûr La DH-Les Sports adhèrent pour diffuser des news positives. La vidéo montre une intervention trés inhabituelle filmée au printemps 2019 par deux policiers de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles. Si le public est enclin à penser que la police intervient de façon agressive, la vidéo montre tout le contraire : dans une situation de crise, ces policiers ont trouvé le moyen de gérer différemment.

Et c’est étonnant.

Nous avons contacté le commissaire Olivier Slosse, porte-parole de la zone. Exceptionnellement, la direction nous a mis en présence du policier qui dut intervenir pour gérer une situation tendue, ce grand costaud d’1,93 m que l’on voit avec son barda dans l’enregistrement. Que se passait-il ? Comment expliquer la scène.

L’inspecteur Jamal a plus de quinze ans de terrain. "Dans ce métier, il faut une bonne dose de psychologie. En permanence, j’y suis attentif. Quand nous sommes arrivés au domicile de ce couple, appelés par le mari qui nous avait expliqué le différend, j’ai pensé en voyant son épouse que ce n’était pas à elle de venir dans ma réalité, mais à moi d’entrer dans son monde à elle. La radio passait ‘Sacrified’ d’Army of Lovers.

"Je la voyais danser. J’ai saisi la balle au bond et, en un clin d’œil, la situation a été complètement renversée. Quand nous sommes arrivés, c’était assez tendu. J’ai demandé à la dame si elle souhaitait porter plainte contre son mari. Elle nous a répondu : ‘Mais mon mari, je l’aime.’

"Elle voulait par contre que je l’écoute raconter son histoire et que je la filme. Je lui ai répondu qu’on allait faire autrement et danser ensemble tous les deux et que mon collègue filmerait.

"Et c’est ce que nous avons fait. La tension est partie. J’ajouterai que, peu après, nous étions dans leur cuisine et elle nous proposait des oranges, que j’ai acceptées, moi qui suis allergique. Et, à table, elle promettait à son mari de faire des efforts"

Le commissaire Slosse : "C’est une façon de travailler beaucoup moins connue et visible. Et pourtant nos policiers interviennent à tout moment dans des situations de crise où il leur faut faire preuve de créativité pour désamorcer en devant improviser à la seconde."

Jamal, le policier, surnommé par ses colègues "Hazewee" (des Snuls) : "J’ai été détaché dans plusieurs zones avant d’arriver à Bruxelles-Capitale-Ixelles. Dans mon parcours, c’est celle où j’ai le plus appris de mes chefs et des collègues grâce aux formations. Cela dit, je ne cacherai pas que je suis du style assez atypique. Sur le terrain, j’adapte à ma sauce."

Le commissaire Slosse : "Cette créativité est importante. Nous connaissons tous des personnes désorientées, confuses, qui traversent des moments de troubles. C’est une réalité du terrain à laquelle nous devons de plus en plus tenir compte pour réaliser nos missions de protection et d’assistance. Cette intervention est un exemple."

Pour être clair, la vidéo nous est parvenue par des voies détournées. Elle ne nous a pas été remise par le service de police. La zone Bruxelles-Capitale-Ixelles "déplore que cette vidéo circule" mais, confirme Olivier Slosse, "assume l’intervention".

Depuis celle-ci, les policiers n’ont plus dû retourner à l’adresse. La jeune femme s’est par contre rendue à plusieurs reprises au commissariat.

"Elle avait à chaque fois le sourire. Nous étions émus de la voir venir spécialement pour montrer qu’elle va bien."