L’ado de 13 ans est inopérable. On ne peut que ralentir le développement de sa tumeur.

"En septembre, je sentais déjà que quelque chose n’allait pas. Elle était incohérente, fatiguée, ses yeux ne suivaient plus les conversations, elle se cognait, avait la tête qui tournait."

Jennifer Stuntz est la belle-mère et marraine de Cassandra, dont le papa Cédric vit à Flémalle et la maman Valérie à Verviers. Le 26 octobre, soit quelques jours avant le 13e anniversaire, l’ado et sa famille apprennent, sur base d’une IRM, la terrible nouvelle.