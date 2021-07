La prolifération des laboratoires clandestins résulte sur un phénomène inquiétant : les "puits à drogue" dans la nature. Explications.

Les amateurs de la série belgo-néerlandaise Undercover, sur Netflix, le savent : le Limbourg est l’une des plaques tournantes des drogues synthétiques en Europe et dans le monde. Et la fiction se heurte plus que jamais à la réalité puisque les autorités judiciaires du pays observent une prolifération des laboratoires clandestins fabriquant des drogues synthétiques, les plus courantes étant l’ecstasy, les amphétamines, la cocaïne et le speed.

Début juillet, le tribunal correctionnel de Tongres a condamné trois Néerlandais et un sexagénaire originaire de Maasmechelen à des peines qui oscillent entre quatre et six ans de prison pour avoir monté un laboratoire professionnel de méthamphétamines, le premier du genre, au Limbourg. Les trafiquants ont également écopé d’amendes s’élevant jusqu’à 24 000 euros. Le laboratoire avait été découvert le 15 octobre dernier… dans un poulailler de Maasmechelen.

(...)