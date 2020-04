L’inquiétude des avocats spécialisés dans le droit des étrangers.

La chambre du conseil a décidé mercredi de maintenir en centre fermé un Algérien en séjour illégal, retenu depuis trois semaines à Merksplas. Brahim, 30 ans, a été arrêté fin mars en vue d’être expulsé vers l’Algérie. Son frère et sa sœur, qui vivent à Bruxelles, sont pourtant disposés à l’accueillir chez eux. Les deux possèdent la double nationalité belgo-algérienne mais, pour la chambre du conseil, Brahim, que l’Office des étrangers veut expulser, doit continuer d’attendre dans le centre fermé que la situation se débloque. " Il n’est pas déraisonnable de penser que l’expulsion sera possible dans des délais raisonnables." Son conseil, l’avocat Mehdi Abbes, demande à comprendre comment la justice, dans les circonstances actuelles, peut parler d’expulser quelqu’un vers l’Algérie : il n’y a tout simplement plus de vols vers ce pays.

(...)