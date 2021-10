La Cour de cassation a rejeté le pourvoi déposé par le professeur de religion islamique, polémiste et ex-star des télés.

La DH apprend que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi déposé par Yacob Mahi, le 6 octobre dernier. Les condamnations prononcées à l’encontre de l’ancien professeur de religion islamique sont maintenant définitives. Yacob Mahi, 56 ans, de Koekelberg, est définitivement déclaré coupable pour faits de mœurs et de violence physique sur des élèves de l’athénée Léonardo da Vinci à Anderlecht, dévoilés en 2014 et 2015.

Devant la Cour de cassation, Yacob Mahi développait un grief qui choquait ses victimes, en particulier cet élève qu’il était accusé d’avoir giflé en classe et que défendait l’avocat Hamid El Abouti.

Pour rappel, le théologien, islamologue et conférencier Yacob Mahi fut pendant vingt ans (depuis l’affaire Dutroux et la disparition de Loubna Benaïssa) un interlocuteur habitué des médias. Très à l’aise, très franc et sûr de lui, il était fréquemment invité sur les plateaux des télés, où il exprimait le ressenti de la communauté musulmane.