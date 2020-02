Un mois après la mort à Molenbeek de sa fille Meryam âgée de 7 ans, sa mère a comparu hier devant la chambre du conseil de Bruxelles. Maghnia S., 39 ans, est suspectée de l’avoir tuée, à son domicile rue de l’Espérance, le vendredi 17 janvier. Elle est seulement venue le lundi suivant déclarer le décès à la commune.

La cause exacte du décès n’est pas encore déterminée. L’enquête s’interroge sur l’équilibre psychologique de la suspecte. Celle-ci ne donne pas d’explication. Un collège psychiatrique a été désigné. D’importantes zones d’ombre entourent toujours ce qui s’est passé entre le retour de l’enfant de l’école le jeudi après-midi et le moment où sa mère se présente à la commune le lundi à 10 h. Maghnia relate qu’elle serait venue une première fois le vendredi après-midi à la commune et aurait trouvé tous les bureaux fermés.

La fillette a été trouvée dans le lit. Sa mère dit l’y avoir découverte morte le vendredi matin en se réveillant. Le corps ne présente pas de traces de coups. Il porte néanmoins des marques suspectes pouvant provenir d’un étouffement, par exemple, au moyen d’un coussin. Les enquêteurs en sauront davantage quand le rapport d’autopsie sera déposé ainsi que les résultats toxicologiques.

