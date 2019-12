Kevin De Cooman, l'une des personnes qui figure sur la liste des "Belgium's Most Wanted", a été arrêté mardi soir à Torremolinos, en Espagne, a annoncé mercredi la police fédérale par communiqué.

L'homme de 37 ans était en fuite après avoir été condamné à 15 ans de prison par la cour d'appel de Bruxelles en juin dernier pour avoir tué Frederik Heyvaert en 2015 à Merchtem (province de Brabant flamand). Bien que l'enquête ait été immédiatement ouverte, les services de police ne sont, dans un premier temps, pas parvenus à localiser De Cooman, qui était soupçonné de se cacher à l'étranger, souligne le communiqué.

En 2015, Kevin De Cooman avait saisi une arme à feu et avait tiré sur son ami Frederik Heyvaert, après avoir participé avec lui au festival "Age of Love" à Gand. Il avait ensuite caché le corps et avait envoyé un SMS à Frederik Heyvaert pour faire croire qu'il n'était pas avec lui lors de son décès. Pendant plusieurs jours, la famille et les amis de la victime avaient organisé des recherches pour la retrouver.

La police fédérale se félicite de la bonne coopération entre les différentes unités FAST européennes (Fugitive Active Search Team) qui a permis l'arrestation de l'individu en Esapgne.