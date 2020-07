Dénonciation pénale contre une procédure qui n’aurait "aucune base légale".

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le déploiement de la 5G et de l’Internet ultrarapide. L’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) vient d’octroyer une partie de la bande de fréquences radioélectriques (entre 3 600 et 3 800 MHz) à cinq opérateurs qui en avaient fait la demande. Il s’agit de Proximus, Telenet, Orange, Cegeka et Entropia.

(...)