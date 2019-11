Le 14 novembre 1994, à 08 h 23 exactement, s’élançait de la gare du Nord, à Paris, le premier Eurostar à destination de Waterloo Station. "Il y avait à l’époque quatre trains par jour entre Londres et Paris, deux classes au total et trois tarifs fixes. Je m’en rappelle parfaitement, tout était alors beaucoup plus simple" , raconte Marc Noaro, directeur de l’expérience client de l’Eurostar.

(...)