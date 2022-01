L’alerte a été donnée sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière par la zone de police Beyne-Fléron-Soumagne, en région liégeoise : une nouvelle tentative d’arnaque aux amendes routières avait été mise au jour. Concrètement, des citoyens avaient reçu une missive leur indiquant qu’ils avaient été verbalisés pour conduite le GSM à la main et qu’ils devaient s’acquitter rapidement d’un montant de 125,06² €.

Un montant étrange, selon la zone de police, qui s’était empressée de communiquer sur Facebook. En criant à l’arnaque. "La zone de police souhaite vous avertir d’une nouvelle arnaque aux amendes routières, écrivait-elle. À partir du moment où sur le document figure ce numéro de compte, il s’agit en effet d’une arnaque : BE34 6792 0036 2590. En plus du faux numéro de compte, le montant de l’infraction n’est pas le montant légal. Si figurent des centimes et un nombre au carré, ce document n’est pas officiel (en fluo sur la photo). Ne payez donc pas ce P.-V. Le P.-V. est une arnaque mais l’infraction est réelle. Attendez donc le vrai P.-V. Partagez en masse et en cas de doute, contactez votre poste de police. Prudence !"

Un message finalement rapidement retiré de la page Facebook de la zone de police. Et pour cause : l’arnaque n’en était finalement pas une. Depuis le 20 décembre dernier, le modèle des lettres des amendes routières envoyées aux contrevenants a effectivement changé pour davantage de lisibilité des personnes concernées. Ce dont, visiblement, la zone de police n’avait pas eu écho.

(...)