On déplore déjà huit cas cette année dont la moitié ont moins de 40 ans.

Sur les 33 policiers décédés les six premiers mois de 2021, huit ont volontairement mis fin à leurs jours. Les autres sont morts des suites d’une maladie ou d’un accident en dehors des heures de service. En six mois, on déplore donc déjà huit suicides au sein de la police belge, dont quatre dans les rangs de la police fédérale, les quatre autres dans différentes zones locales. Parmi ces huit policiers qui en sont arrivés à commettre ce geste fatal, la moitié avait moins de 40 ans ! Deux constats particulièrement inquiétants selon le président du SLFP, Vincent Gilles. "Si on poursuit cette tendance pour toute l’année 2021, on arrivera à un taux de suicide au sein de la police deux fois plus élévé que la moyenne nationale. C’est évidemment interpellant. Autre constat : la moitié de ces suicides sont à déplorer du côté de la police fédérale alors qu’elle ne représente que 30 % du secteur policier. En 2018, l’Idewe, un rapport édifiant sur la charge psychosociale qui pesait sur la police fédérale avait été publié. À l’époque, tout le monde s’en était ému et pourtant, rien n’a changé depuis", dénonce Vincent Gilles.

