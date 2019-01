Selon nos informations, la Commission des jeux de hasard a fait retirer vendredi cette publicité pour le casino néerlandais Win ! faite par les bus De Lijn.

Si la photo a été prise à Waterschei (Limbourg), la société publique de transport responsable de l’exploitation des transports en commun de la Région flamande exploite également des lignes en Région bruxelloise. De Lijn faisait de la pub pour les casinos Win ! qui sont dépourvus de licence en Belgique ainsi d’ailleurs que leur site de jeux en ligne, www.wincasino’s.nl.

L’Internet a fait disparaître l’obstacle des frontières et la rigueur que la Commission des jeux installe en Belgique encourage certains à chercher des solutions de l’autre côté de la frontière. Situés à deux pas de la Belgique, à Nederweert dans le Sud Limbourg néerlandais, les casinos physiques Win ! offrent des formules rappelant Las Vegas, avec entrées, boissons et collations gratuites, buffet à volonté et facilités de parking.

"Cette publicité est illégale puisque ces casinos ne sont pas titulaires de la licence requise en Belgique", selon la Commission des jeux de hasard.

Cette dernière confirme avoir ordonné vendredi à De Lijn de les retirer de tous ses véhicules. Le service de contrôle de la Commission des jeux a rédigé procès-verbal.

La Commision des jeux rappelle que la loi prévoit de un mois à trois mois d’emprisonnement et/ou de 600 à 600 000 euros d’amende pour toute personne, physique ou morale (telle une société de transport) qui fait de la publicité pour un établissement de jeux (physiques ou en ligne) non explicitement autorisé par la loi.

Et les joueurs qui utiliseraient ce site néerlandais sont susceptibles d’être également poursuivis pénalement.