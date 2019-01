Demander l’avis des citoyens à travers un documentaire d’une heure, tourné à la fois dans les coulisses du parlement fédéral et chez de nombreux spécialistes du droit pénal et du droit constitutionnel. C’est une première en Belgique. L’idée émane du président de la commission Justice de la Chambre, le député-bourgmestre MR Philippe Goffin.

Plus d’une vingtaine d’intervenants ont accepté de figurer dans ce documentaire exceptionnel réalisé par l’ancienne spécialiste des affaires judiciaires de RTL-TVI, la journaliste Christine Calmeau.

Disponible depuis quelques jours sur Internet, via YouTube, intitulé La cour d’assises… stop ou encore ?, ce travail de plusieurs semaines, permet aux citoyens, précise Philippe Goffin, de se forger une opinion des débats en commission. "Des débats dont ceux qui n’y participent pas connaissent finalement peu la teneur. Avec ce documentaire, on a choisi d’informer les citoyens de nos travaux en utilisant un vecteur moderne, via notamment les réseaux sociaux. Avec notamment le mouvement des gilets jaunes, on constate que le citoyen réclame de plus en plus une participation aux débats. C’est important", poursuit Philippe Goffin, ajoutant que c’est la première fois qu’une personnalité politique donne la parole à d’autres acteurs politiques d’autres partis mais qu’il était essentiel ici de donner la parole à tous afin de permettre de se forger une opinion sur une information la plus complète possible.

Avec la parole donnée tant aux partisans du maintien de la cour d’assises et du jury populaire, qu’aux réfractaires, Christine Calmeau a parfaitement équilibré son documentaire.

Alors, la cour d’assises … stop ou encore ? Des avis reçus à travers les réseaux sociaux où la vidéo d’une heure est partagée depuis quelques jours, Philippe Goffin voit s’exprimer une majorité de citoyens qui veulent maintenir avant tout le principe de l’appel au jury populaire. "C’est évident que la partie consacrée aux questions constitutionnelles du débat intéresse un peu moins. Mais sur l’aspect du maintien ou non du jury populaire, là, il est très clair que je reçois une majorité d’avis favorables à celui-ci", confie le président de la commission Justice de la Chambre.

Un documentaire qui même si votre opinion est déjà forgée, mérite d’être regardé de par la richesse des différents intervenants sollicités et des témoignages concrets basé sur l’expérience que certains ont accepté d’exprimer pour la première fois.