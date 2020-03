Il réalisait probablement le voyage de sa vie. L’Afrique, l’Asie, l’Amérique : un périple autour du monde, avec son vélo comme compagnon, et les amitiés nouées sur place au gré des rencontres. Alexandre Gibon, Bruxellois de 30 ans, a quitté la capitale voici 6 mois et demi, traversant l’Europe du nord au sud, passant au Maroc en ferry, avant de rejoindre le Sahara occidental, la Mauritanie, puis encore le Sénégal, la Gambie, et enfin, le Libéria. Ce prof de sciences de 31 ans s’est octroyé une pause carrière pour ce périple de routard, sur son vélo, à visées éducatives. L'objectif: visiter un maximum d’écoles primaires pour étudier les jeux éducatifs à travers le monde. Et puis, le Coronavirus est arrivé.

“Après la Chine et l’Europe, le Coronavirus a frappé l’Afrique. Les écoles sont fermées, ici au Libéria, mais aussi dans les pays voisins. Mon voyage n’a donc plus d’intérêt actuellement. J’ai pris la décision, difficile, de rentrer”, nous confie Alexandre par téléphone. “Lundi, j’ai réservé mon vol de retour. Le dernier restant : Monrovia-Bruxelles, prévu le 22 mars, via Brussels Airlines”

"Bloqué en Afrique en pleine crise du coronavirus"

C’était avant la décision de la compagnie aérienne d’annuler tous ses vols. Alexandre tente de réserver l’un des derniers vols restants. Tout est complet. “Je me suis rapidement rendu à l’agence locale Air France pour tenter de trouver un vol via les pays voisins, à Freetown (Sierra Leone) ou via Abidjian (Côté d’Ivoire). Mais tout est complet, là aussi. C’est là que j’ai compris que j’étais bloqué en Afrique en pleine crise du coronavirus.”

(...)