Le Covid a rebattu les cartes des agressions sexuelles. Le centre CPVS, qui accueille les victimes, déplore 30 % de cas en plus…

C’est l’un des nombreux effets collatéraux de la crise sanitaire : le Centre de prises en charge de violence sexuelles de Liège a bel et bien constaté une importante recrudescence de violences sexuelles pédiatriques, c’est-à-dire commises sur des enfants de moins de 16 ans.

Ces centres ont été mis sur pied par l’Institut pour l’égalité des hommes et des femmes. Trois centres pilotes ont été ouverts à Gand, Bruxelles et Liège. Ils représentent une avancée majeure dans la prise en charge des victimes grâce à une collaboration avec la police et les parquets. "Trois autres centres vont ouvrir en 2021", explique Virginie Baÿ, infirmière-chef de services cadre de direction au CHU de Liège, chargée du projet CPVS. Le centre est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Discret, il est sis sur un des sites du CHU.