Cette saisie s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus large sur la contrebande de cigarettes de la Belgique vers la France. Elle a été menée grâce à la coopération entre les services de douane de Bruges, Gand, Anvers et Liège. Les cigarettes contrefaites proviennent de 4 marques différentes : Marlboro Red, Marlboro Gold, Lambert & Butler et Rothmans. L'usine de torréfaction de café servait de couverture pour le commerce des cigarettes de contrefaçon. La douane y a également trouvé 1,8 tonne de café sur laquelle des droits d'accises avaient bien été payés. Depuis le début de cette année, la douane a déjà saisi 193 millions de cigarettes de contrefaçon. En 2021 et 2020, il y a eu respectivement 279 et 410 millions de cigarettes saisies par les services douaniers.