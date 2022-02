Il y a moins de quatre ans à peine, Sarkis Simonjan accédait au statut, très influent sur les masses, de héros martyr. Le chétif David venait de s’attaquer à un fameux Goliath. L’homme malmenait un archétype de l’ultralibéralisme, rentable au détriment des conditions de travail du personnel dont il faisait partie, en tant que steward. Et il le faisait de façon tonitruante, dans la presse en clamant son salaire, 1 000 euros perçus chez Ryanair, et autres écarts à la législation du travail. Une configuration qui, selon lui, permettait à la compagnie de massacrer toute concurrence avec ses tickets à 11 euros.

Juste après, il se faisait virer. Et lorsque le boss de Ryanair Michael O’Leary affirmait que c’était son travail qui était en cause, Simonjan attaquait en justice l’un des hommes les plus puissants d’Europe. L’homme aux allures chevaleresques, de vengeur même pas masqué, est alors défendu par les médias et invité à des conférences, à l’Université de Mons par exemple. Il est alors bien plus que fréquentable, il est désirable.

(...)