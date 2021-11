Dimanche aux alentours de 12h30, ce chauffeur attendait des clients potentiels près de la gare. Il raconte: "L’homme est monté et m’a demandé de l’emmener au Zeedijk à Mariakerke. Une fois arrivé à destination, le coût de la course était de 14 euros. Le client a donné un billet de dix euros. Je pensais qu’il cherchait le montant restant dans ses poches. Mais tout d’un coup, il a commencé à me frapper. Il a attrapé ma tête et m’a frappé. Il a exigé tout l’argent que j’avais dans ma poche."

"J’étais totalement surpris et impuissant. Je n’ai même pas eu la chance de me défendre. Tout s’est passé si vite. Finalement, j’ai réussi à défaire ma ceinture et à sortir. J’ai crié à l’aide. Un témoin a vu la scène et a appelé la police. Mais le client était également sorti et avait contourné le taxi pour m’attaquer davantage. Je suis alors retourné dans le taxi, j’ai déclenché l’alarme et j’ai verrouillé la porte juste à temps. L’auteur s’est ensuite enfui à pied", témoigne l'homme auprès de nos confrères.

Une fois sur place, la police a appelé une ambulance pour aider la personne agressée et a pu très aisément identifier l'auteur des coups. Le voleur a laissé un fameux indice... "Le suspect a laissé son téléphone portable dans le taxi et a été arrêté quelque minutes plus tard. La personne en question semble pouvoir faire l’objet d’autres infractions et a été mise à la disposition du procureur général”, raconte la police de la ville côtière. Il sera présenté mardi devant le juge d'instruction.