Le nombre de tentatives de fraude informatique n’épargne aucun secteur. Le "phishing" est devenu un problème sociétal majeur qui cause un grand nombre de victimes. De nouveaux chiffres montrent que 2021 n’échappe pas à la règle. Le secteur bancaire et le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB) ont développé plusieurs campagnes de sensibilisation et leurs collaborations avec d’autres secteurs s’intensifient pour stopper les fraudeurs.

L’année 2020 a connu une énorme augmentation de toutes les formes de fraude en ligne, y compris du phishing. Dans ce dernier cas, les victimes transmettent leurs codes bancaires personnels aux fraudeurs - généralement en cliquant sur un lien qui mène vers un site web frauduleux - permettant à ces derniers d’effectuer des transactions en leur nom. En 2020, 34 millions d’euros ont ainsi été subtilisés. Dans l’intervalle d’un an, ce chiffre a baissé : pour 2021, le compteur s’élève à 25 millions d’euros. Cela représente une baisse de plus de 26 %. Cette diminution s’explique par les efforts consentis lors de la crise sanitaire pour enrayer le phénomène.

À côté du phishing - qui consiste à "livrer" ses codes à des tiers - il existe de nombreux autres types de fraude en ligne. Ces derniers reposent sur la manipulation des victimes qui sont poussées à transférer elles-mêmes des sommes d’argent sur le compte du fraudeur. Parmi ces types de fraude, la fraude à l’investissement est en recrudescence. Il s’agit d’une forme d’escroquerie dans laquelle les fraudeurs vous proposent d’acheter des actions ou d’autres produits financiers fictifs ou sans valeur. "Vous êtes généralement contacté de manière non sollicitée pour bénéficier d’une offre prometteuse de rendements très élevés. Les ‘vendeurs’ exercent alors sur vous une forte pression afin que vous versiez toujours plus d’argent. Et ce faisant, vous obtenez des actions fictives ou des produits financiers sans aucune valeur. Après vous avoir dépouillé, les criminels s’en vont avec votre argent", met en garde Jim Lannoo, porte-parole de l’Autorité des services et marchés financiers. "Non seulement les fraudeurs utilisent différents canaux - tels que les e-mails, le courrier, le téléphone, les SMS, les médias sociaux et WhatsApp - mais ils le font au nom de différentes organisations et institutions telles que des banques, des administrations, des opérateurs de télécommunications, des sociétés de services publics, etc."