La fusillade était d’une violence telle qu’elle avait attiré de nombreux badauds ce dimanche après-midi du 15 novembre dernier, avenue Louis Bertrand, à l’entrée du parc Josaphat à Schaerbeek. De nombreux coups de feu avaient été tirés ce jour-là et à l’arrivée de la police, deux personnes se trouvaient au sol blessées par balles et une autre au couteau. Un quatrième blessé s’est présenté à l’hôpital plus tard dans la journée.

(...)